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100 роботов до конца текущего года собирается произвести компания Fourier Intelligence. Человекоподобный андроид GR-1 пока предназначен выполнять небольшое количество действий, однако их список может вырасти. Об этом пишет “Газета.ру” со ссылкой на издание New Atlas.

Одна из основных функций робота – переноска грузов. По заверениям разработчиков, андроид способен перетаскивать предметы весом примерно 50 килограммов при том, что вес самого робота не намного больше – 55 килограммов. Также новую разработку позиционируют, как помощника для пациентов отделений реабилитации в больницах. Роботы могут помочь в уходе за такими больными – в частности, они смогут держаться за андроида в различных ситуациях.

Первую партию роботов производитель намерен направить в научно-исследовательские лаборатории. Там задачей специалистов станет расширение функционала разработки.

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