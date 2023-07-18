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Китайские ученые предупреждают о том, что аномальная жара, охватившая планету, приведет к серии экстремальных погодных явлений, которые ранее не были наблюдаемы.

РИА Новости сообщает, что исследователи пришли к выводу, что увеличение количества дней с высокими температурами будет стимулировать цепную реакцию в погодных условиях.

Жара будет вызывать засуху и природные пожары, а также увеличивать количество аномальных осадков по мере роста температуры. Ученые предсказывают, что в ближайшие 30-40 лет будут наблюдаться новые формы экстремальных погодных явлений в связи с усилением глобального потепления.

Аналитики ранее прогнозировали, что текущий год может стать самым жарким в истории с вероятностью 80%. Несмотря на то, что самым теплым периодом в истории остается промежуток между 2016 и 2020 годами, 2023 год может стать рекордным в этом плане.

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