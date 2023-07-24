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Пользователи китайского портала “Гуаньча” поддержали заявление президента России Владимира Путина о провалившемся контрнаступлении украинской армии, как сообщает РИА Новости.

Комментаторы отмечают, что в связи с этим глава киевского режима Владимир Зеленский начал обвинять Запад в промедлении при поставках вооружения армии ВСУ и впал в панику.

Пользователи также отмечают, что провал контрнаступления был ожидаемым, ведь Россия создала хорошие оборонительные сооружения и успешно справилась с множеством западной техники.

Читатели портала также призывают завершить конфликт, пока еще возможно, и отмечают, что американцы, напротив, могут быть заинтересованы в продолжении военных действий для ослабления российского государства.

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