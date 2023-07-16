ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Хабаровске произошла сильная буря. В результате этого ненастья в реабилитационном центре Хабаровска упало дерево, придавившее животное. Об этом сообщил директор реабилитационного центра «Утес» Эдуард Круглов.

По словам Круглова, смерть Гектора стала настоящим горем для работников центра. Животное погибло в результате падения дерева в его вольере, упавшего из-за сильного ветра. Круглов отметил, что Гектор не смог во время увернуться, что и стало причиной его смерти.

Отметим, что тигр Гектор был инвалидом – он не мог передвигаться на задних лапах. В 2019 году в Оренбургской области, когда Гектор был еще тигренком, его попытался украсть из зоопарка пьяный посетитель. Он схватил животное за задние лапы и пытался вытащить его через решетку клетки. Гектора спас и выходил челябинский зоозащитник Карен Даллакян. В 2022 году из Челябинска животное было отправлено в реабилитационный центр в Хабаровске, где и проживало до самой своей смерти.

Вам может понравиться

Царьград: боевые действия на Украине закончатся, но мира в ближайшее десятилетие не будет

Военный эксперт Борис Рожин в эфире программы «Царьград. Главное» дал очень тревожный прогноз на ближайшее десятилетие. По его словам, активные боевые действия на Украине вскоре закончатся, однако стабильного мира не

В Сети появились фото с места гибели подростка от удара молнии под Новосибирском

В социальной сети ВКонтакте в официальном паблике «Наши Новости Болотное» были опубликованы фотографии с места трагедии, где в результате удара молнии погиб 16-летний подросток, а его 13-летний двоюродный брат был

Дагестанский боец с позывным «Лакец» вывел из-под обстрела трех офицеров в зоне СВО, несмотря на серьезное ранение

Российский военнослужащий родом из Дагестана Руслан Халидов с позывным «Лакец» спас жизни троих офицеров в зоне проведения специальной военной операции, несмотря на полученное ранение и контузию. Об этом сообщает пресс-служба