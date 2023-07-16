В Хабаровске произошла сильная буря. В результате этого ненастья в реабилитационном центре Хабаровска упало дерево, придавившее животное. Об этом сообщил директор реабилитационного центра «Утес» Эдуард Круглов.

По словам Круглова, смерть Гектора стала настоящим горем для работников центра. Животное погибло в результате падения дерева в его вольере, упавшего из-за сильного ветра. Круглов отметил, что Гектор не смог во время увернуться, что и стало причиной его смерти.

Отметим, что тигр Гектор был инвалидом – он не мог передвигаться на задних лапах. В 2019 году в Оренбургской области, когда Гектор был еще тигренком, его попытался украсть из зоопарка пьяный посетитель. Он схватил животное за задние лапы и пытался вытащить его через решетку клетки. Гектора спас и выходил челябинский зоозащитник Карен Даллакян. В 2022 году из Челябинска животное было отправлено в реабилитационный центр в Хабаровске, где и проживало до самой своей смерти.