Алексей Гончарук, украинский депутат, в своем канале Телеграм прокомментировал происшествие на Крымском мосту, где два человека погибли, а ребенок получил ранения.

Гончарук назвал это ЧП «победой Украины» и призвал представить причастных к высшим государственным наградам, пишет РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временной остановке движения по Крымскому мосту из-за происшествия возле 145-й опоры с Краснодарским краем. Он призвал жителей и гостей полуострова выбирать альтернативные маршруты.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате ЧП погибли два человека из региона, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Эта информация была подтверждена минздравом Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост был атакован «террористическим режимом Киева».