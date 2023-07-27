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Международное издание Financial Times опубликовало материал, в котором рассказывается о ситуации внутри подразделений ВСУ во время первых дней начала украинского контрнаступления. По словам украинских военнослужащих, в первые дни царила неразбериха и настоящий хаос.

Как сообщает издание, в первый дни наступательной операции украинские боевики столкнулись с минными полями, противотанковыми ракетами и атакой российской авиации. Однако самым непредсказуемым стал дружественный огонь из-за неразберихи на поле боя.

В материале также говорится, что многие украинские военные не ожидали такого жесткого сопротивления российских сил. В итоге ВСУ во время своих атак потеряли не только много живой силы, но и технику, предоставленную Западом. ВС России просто сжигали натовскую военную технику. К тому же, многие украинские боевики, прошедшие службу на Западе, все равно оказались не готовыми к военным реалиям. По итогу ВСУ понесли колоссальные потери в первые дни своего контрнаступления.

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