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Украинская теннисистка Даяна Ястремская обратилась к своим подписчикам в социальных сетях, признавшись, что обратилась к Женской теннисной ассоциации (WTA) с просьбой применить санкции в отношении россиянки Мирры Андреевой за ее лайки под некоторыми постами. 

Ястремская считает такие лайки неприемлемыми, так как они касаются действий, совершенных в отношении украинцев. Однако WTA отказалась вмешиваться в данную ситуацию.

Благодаря успешному выступлению на Уимблдоне-2023 Мирра Андреева впервые в своей карьере вошла в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и занимает на данный момент 64-ю позицию.

На турнире в Швейцарии, который состоялся 24 июля, Ястремская и Андреева также встречались, и победу одержала российская теннисистка.

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