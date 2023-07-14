Исследователи из Мельбурнского королевского технологического института (RMIT University) в Австралии разработали способ выращивать особые грибки (мицелии) в тонких листах, которые затем можно использовать для тонкой и прочной огнезащитной облицовки. Об этом сообщает портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Мицелий – сеть грибковых нитей, которые способны обильно произрастать на органических отходах и в темноте, – может стать основой для создания новых экологичных материалов. Исследователи RMIT смогли химически манипулировать составом мицелия, чтобы использовать его естественные огнезащитные свойства.

«Грибковые культуры обычно встречаются в сложной форме, смешанной с остаточным кормовым материалом. Но мы нашли способ выращивать листы чистого мицелия, которые можно наслаивать и использовать для самых различных целей – от производства плоских панелей для строительной промышленности до материала, похожего на кожу, для индустрии моды», – отметил доцент RMIT Тиен Хюинь, эксперт в области биотехнологии и микологии.

Новый метод создания листов мицелия толщиной примерно с обойную бумагу работает без измельчения сети нитей мицелия. Вместо этого ученые использовали специальные методики для условий выращивания и химикаты, чтобы в конечном итоге сделать тонкий, однородный и, что важно, прочный материал.

Доцент Эверсон Кандаре, эксперт по воспламеняемости и термическим свойствам биоматериалов и один из соавторов исследования RMIT, подчеркнул, что мицелий обладает большим потенциалом в качестве огнезащитного материала.

«Самое замечательное в мицелии то, что он образует термозащитный обугленный слой при воздействии огня или теплового излучения. Чем дольше и выше температура, при которой выживает обугленный мицелий, тем лучше его можно использовать в качестве огнеупорного материала», – сказал Кандаре.

По его словам, облицовка на основе мицелия не только эффективна, но и может производиться из возобновляемых органических отходов и не наносит вреда окружающей среде при утилизации. В настоящее время для облицовки помещений широко используются композитные облицовочные панели, обычно содержащие пластмассы, которые при горении выделяют токсичные пары и густой дым.

«Бромистые, йодистые, фосфорные и азотсодержащие антипирены эффективны, но имеют неблагоприятные последствия для здоровья и окружающей среды. Они представляют опасность для здоровья и окружающей среды, поскольку канцерогены и нейротоксины, которые могут выделяться и сохраняться в окружающей среде, наносят вред растениям и животным. Мицелий, полученный из биопродуктов, напротив, – производит при разложении лишь воду и углекислый газ», – отметил Кандаре.

Исследование RMIT может в конечном итоге привести к улучшенной и экологически чистой облицовке зданий и помещений. В настоящее время специалисты-биотехнологи из научной группы Хюиня стремятся создать грибковые панели, армированные инженерными волокнами, чтобы еще более улучшить для своего продукта показатели пожарной безопасности.

«Пластик быстро и легко производить, в то время как грибы растут медленно и их относительно сложно производить в больших масштабах. Однако грибковая биоиндустрия уже обратилась к нам с предложением использовать их отходы, содержащие грибки. Сотрудничество с микробиологической промышленностью устранит необходимость в новых «грибковых фермах», одновременно производя продукцию, отвечающую требованиям пожарной безопасности на новой и более экологичной основе», – отметил Хюинь.