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Группа международных исследователей представила новую теорию, которая может объяснить загадочные гравитационные силы, воздействующие на орбиты планет Нептун и Уран в Солнечной системе.

Согласно их предположению, в облаке Оорта, области около Солнечной системы, заселенной ледяными объектами, возможно скрывается планетообразный объект размером с планету. Ученые полагают, что в прошлом крупные обломки могли сливаться вместе, образуя этот объект, который миллиарды лет назад был отправлен в облако Оорта. Возможно, он остался там и представляет собой экзопланету из другой звездной системы.

Исследование привлекло внимание экспертов со всего мира, несмотря на то, что ни одна из предложенных теорий пока не является достаточно вероятной.

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