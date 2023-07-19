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Специалисты из Канвонского национального университета в Южной Корее провели исследование, которое выявило значительное влияние географии и культурных особенностей страны на режим и продолжительность сна у людей. Их результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports и включали анализ данных от 30 тысяч человек из 11 различных стран мира.

Средние данные показали, что время начала сна участников составляло полночь, а время пробуждения – 7:42 утра. Однако продолжительность сна значительно разнилась в зависимости от страны: в государствах с высоким ВВП люди чаще откладывали время отхода ко сну, в сравнении с теми, кто проживал в странах с более низким ВВП.

Согласно результатам, жители Японии имеют самую короткую продолжительность сна, которая составляет менее семи часов. В то же время, в Финляндии люди спят дольше всех – восемь часов. Интересно, что в странах с высоким уровнем индивидуализма продолжительность сна оказалась больше, так как в этих обществах ранний отход ко сну считается традиционным.

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