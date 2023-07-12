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Американские ученые из университета Де Поля рассчитали скорость, с которй мог плыть мегалодон. По их подсчетам древнее морское существо не могло развить скорость более 1.9 км/час. О выводах ученых сообщило издание DailyMail.

Мегалодон – это гигантская акула, обитавшая в Мировом океане от 15 до 3.6 миллионов лет. Ее длина длина  достигала 15 метров. Внешний вид вымершей огромной акулы достоверно неизвестен, так как археологам удалось обнаружить только зубы. Однако, по предположению специалистов, мегалодоны были похожи на современных акул, только их размеры были более значительными. Ученые считают, что вес взрослой особи мог превышать 35 тонн.

Для выяснения скорости передвижения мегалодона ученые исследовали плакоидные чешуйки, сохранившиеся в скальных породах Японии. Специалисты выяснили, что на них отсутствовали узкие гребни, позволяющие рыбам развивать высокую скорость под водой. Исходя из этого, ученые считают, что мегалодон не мог плыть быстрее, чем 1.9 км/час.

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