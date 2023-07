Специалисты из Университета Квинсленда (Австралия) и научные сотрудники Калифорнийского университета выяснили, что токсины из яда гусениц способны проникать в клетки организма, как и токсины, вырабатываемые болезнетворными бактериями.

Поэтому ученые предложили использовать токсины ядовитых гусениц для разработки лекарств, направленных на борьбу с онкологией. Результат научных трудов был опубликован в издании Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты изучили гусениц бабочки Megalopyge opercularis, являющейся самой ядовитой в Северной Америке. Тело насекомого покрыто густыми восками, а под ними расположены ядовитые шипы. При прикосновении к гусенице на теле появляется сыпь и кровоподтеки. Яд вызывает очень сильную боль, жжение, тошноту, головную боль, рвоту и затрудненное дыхание.

Авторы научной работы отметили, что продолжат изучать токсин, выделяемый данным видом гусениц. Они намереваются найти способ сконструировать молекулу по схожему принципу, целью которой станет уничтожение раковых клеток.