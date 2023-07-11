ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа исследователей из Вашингтонского университета приступила к изучению вируса RshTT200, обнаруженные впервые у летучих мышей из Камбоджи. По мнению американских ученых, данный вирус по примеру SARS-CoV-2 обладает пандемическим потенциалом. Результаты исследования ученых были впервые представлены на конгрессе Американской кристаллографической ассоциации.

Изучение потенциально опасных патогенов поможет всему человечеству лучше подготовиться к возможному началу следующей пандемии и минимизировать ее опасность. К такому мнению американские ученые пришли после анализа пандемии COVID-19, когда обнаруженный у летучих мышей вирус SARS-CoV-2 мутировал и стал заражать людей.

Как следует из доклада ученых, вирус RshTT200 из Камбоджи имеет схожую на 92,6% с SARS-CoV-2 геномную последовательность. При этом его спайковый белок (S-белок), который помогает вирусу проникать в клетки организма человека, на 85% совпадает с коронавирусом. Однако в результате исследований ученым удалось идентифицировать антитела к новому вирусу, что позволит создать вакцину в случае начала новой пандемии в кратчайшие сроки.

Вам может понравиться

Ars Technica: обнаружены врата в загробный мир под руинами древнего города Митла

Под развалинами древнего города Митла обнаружили «вход в загробный мир», сообщило издание Ars Technica. Об обнаружении руин храма, одна из дверей которого как раз и считалась входом в мир мертвых,

«МК»: Военные ученые из РФ запатентовали новый способ спасения подводников

Ученые Военно-морской академии имени адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова запатентовали новый метод спасения моряков-подводников с потерпевших аварию субмарин. Для этого они объединили два уже имеющихся способа, рассказало издание

Военкор Коц сообщил о больших потерях ВСУ из-за новой тактики

ВС Украины в районе Пятихаток в Запорожской области задействовали новую тактику. Однако и она привела к крупным потерям живой силы, рассказал военный корреспондент Александр Коц. Он пояснил, что на этот