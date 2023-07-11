Разработчики компании Google начали активно тестировать бета-версию своего автоответчика Pixel Call Assist с новыми функциями. Теперь пользователям доступен обновленный интерфейс настроек с упрощенными вариантами уровней защиты при экранировании вызовов.

Бета-версия автоответчика также получила более естественно звучащую серию голосовых сообщений для определения личности и цели звонящего. Теперь пользователи смогут быстро переключаться между базовыми, средними и максимальными настройками для проверки и отклонения неизвестных номеров, различного спама и подозрительных звонков.

Пока бета-версия автоответчика доступна только для пользователей смартфона Pixel 6 и более новых моделей устройств на территории США. Программа использует искусственный интеллект на базе процессора Tensor. По словам разработчиков, главная цель их приложения заключается в предоставлении большего «контроля и спокойствия» для пользователей путем сокращения звонков от роботов.