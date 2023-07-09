Группа американских исследователей из Национального музея естественной истории при Смитсоновском университете обнаружила доказательства каннибализма среди древних предков современного человека. Научная статья на данную тему была опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученые из США во время раскопок, проводимых на территории Кооби-Фора в Кении, нашли кости гомининов возрастом 1,45 миллионов лет со следами порезов, оставленных каменными орудиями труда. Найденные кости относятся к подсемейству гоминидов, которые являются древними предками современного человека и шимпанзе.

По мнению авторов научной статьи Майкла Панта, Тревора Кивилла и Брианы Побинер, следы на костях от каменных орудий труда являются серьезными доказательствами каннибализма среди древних гомининов. Ученые уверены, что наиболее правдоподобным объяснением появления надрезов на костях является попытка одних из гомининов отделить мясо от кости при помощи каменного ножа.