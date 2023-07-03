Российские дилеры автомобилей УАЗ начали продажи внедорожников «Патриот» в двух новых лимитированных комплектациях. Первое исполнение отечественного автомобиля будет выпускаться в комплектации «Комфорт» с пакетом «Люкс Премиум», а вторая лимитированная комплектация будет идти в исполнении «Base ИКАР Limited» с пакетом «Безопасность». Стоимость новинок составит 1 950 000 рублей и 1 820 000 рублей соответственно.

Внедорожник «Патриот» в исполнении «Комфорт» вышел тиражом всего в 140 экземпляров. Автомобиль будет оснащаться пятиступенчатой МКПП фирмы Dymos и раздаткой с электромеханическим приводом управления. Внедорожник получит руль с кожаной обшивкой и функцией подогрева, атермальные стекла задней полусферы, датчики парковки спереди и сзади, подогрев всех сидений, а также фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

Машин в комплектации «Base ИКАР Limited» было выпущено всего 200 единиц. В его комплектацию также будут включены атермальные стекла задней полусферы и фронтальные подушки безопасности. При этом оба автомобиля получат безальтернативный бензиновый силовой агрегат объемом 2,7 литра, развивающий 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента.