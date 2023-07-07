Пентагон официально объявил о том, что на данный момент США не располагают запасами галлия, но обладают стратегическими запасами германия. Это заявление было сделано в ответ на ограничения, наложенные Китаем на экспорт этих двух металлов, которые являются ключевыми компонентами в производстве полупроводников, информирует Reuters.

Пентагон принимает меры для увеличения внутренней добычи и переработки этих материалов в соответствии с Законом об оборонном производстве. Германий применяется в компьютерных чипах, приборах ночного видения и спутниковых изображениях, а галлий используется в радарах, устройствах радиосвязи, спутниках и светодиодах.

Эксперты в данной области считают, что ограничения на экспорт не окажут существенного влияния на военно-промышленный комплекс, поскольку они предусмотрительно закупают материалы заранее для критически важных систем. Некоторые компании, включая L3Harris, уже внесли изменения в свои поставочные цепочки, чтобы избежать проблем в этой области.