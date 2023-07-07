Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пентагон официально объявил о том, что на данный момент США не располагают запасами галлия, но обладают стратегическими запасами германия. Это заявление было сделано в ответ на ограничения, наложенные Китаем на экспорт этих двух металлов, которые являются ключевыми компонентами в производстве полупроводников, информирует Reuters.

Пентагон принимает меры для увеличения внутренней добычи и переработки этих материалов в соответствии с Законом об оборонном производстве. Германий применяется в компьютерных чипах, приборах ночного видения и спутниковых изображениях, а галлий используется в радарах, устройствах радиосвязи, спутниках и светодиодах.

Эксперты в данной области считают, что ограничения на экспорт не окажут существенного влияния на военно-промышленный комплекс, поскольку они предусмотрительно закупают материалы заранее для критически важных систем. Некоторые компании, включая L3Harris, уже внесли изменения в свои поставочные цепочки, чтобы избежать проблем в этой области.

Вам может понравиться

Польша заняла первое место по росту инфляции во всем Евросоюзе

Согласно данным Евростата, Польша заняла первое место среди стран Евросоюза по уровню инфляции, сообщает Niezależny Dziennik Polityczny. Цены на товары и услуги в стране выросли на рекордные 11,5%, ставшие самыми

В России нашли способ повысить рождаемость при помощи строительства доступного жилья

Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (РАН), Альберт Бахтизин, нашел способ повысить рождаемость в России. Это – строительство доступного жилья. Он считает, что помимо увеличения экономического роста и финансовой

Ученые объяснили причину четкой границы между Тихим и Атлантическим океаном

В Сети очень популярными стали видеоролики, на которых запечатлена граница между Тихим и Атлантическим океанами. На видео и фото отчетливо вино, что с одной стороны границы вода более светлая, а