Внуковскими таможенниками во время досмотра багажа иностранного гражданина, который вызвал подозрение, было обнаружено большое количество драгоценных камней. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет за контрабанду.

Во время сканирования багажа 39-летнего пассажира, прилетевшего из ОАЭ, таможенной службой было обнаружено большое количество электронных устройств. Было принято решение о проведении более тщательного досмотра багажа иностранца.

Отмечается, что мужчина пытался незаконно провести электронную продукцию таких популярных компаний: «Sony», «Samsung», «Apple». Также в вещах иностранца было обнаружено несколько десятков сертификатов на драгоценности. Когда его попросили предоставить скрытые товары, то мужчина сказал, что их у него нет.

При личном досмотре сотрудниками таможенной службы был обнаружен тайник в нижнем белье, в котором находилось большое количество мелких прозрачных камней и 62 крупных камня голубого и прозрачного цвета. Экспертиза установила, что все изъятые камни являются бриллиантами. Известно, что иностранец является гражданином Узбекистана.