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Как сообщает телеканал «Звезда», российским экипажем тяжелого миномета 2С4 «Тюльпан» был уничтожен укрепрайон противника в районе Авдеевки. Разведкой было обнаружено укрытие украинских военнослужащих. Для ликвидации вражеского укрепрайона российские бойцы применили 240-мм тяжелый миномет самоходного типа «Тюльпан». По местам укрепления врага бойцы выпустили мины 3Ф2, которые также именуются «Дельфином». Дальность полета данных снарядов составляет до 9 км.

По словам командира минометного расчета с позывным Егерь, они ведут обстрел позиций противника по координатам, переданными разведкой. «Работаем напрямую с корректировщиками. Они в конце нашей работы передали слова благодарности», – отметил командир. Расчет включает в себя 6 военнослужащих: водитель-механик, наводчик, три номера расчета и командир миномета.

Противник ведет охоту на российские минометы «Тюльпан», так как этот миномет на сегодняшний день является самым мощным в мире.

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