Проблемы с электричеством, которое массово отключилось по пока невыясненным причинам, стало настоящей катастрофой для путешественников, отдыхавших в Турции. Многие из них приняли решение покинуть курорты.

Глава Ассоциации туристических отелей Южной Эгейской области Мустафа Деливели прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что именно проблемы с электроснабжением спровоцировали крупный отток туристов. Многие гостиницы, рестораны, кафе оказались чуть ли не на грани банкротства. Они начали использовать генераторы, но это лишь увеличило расходы.

Отели без собственных генераторов стали обращаться к соседним заведениям, чтобы как минимум сохранить продукты. Но все равно убытки понесли многие владельцы гостиниц. Сейчас, по словам Деливели, проблема уже решена, электроснабжение восстановлено в полном объеме. Но многие туристы, ранее бронировавшие номера в отелях, отказались от брони из-за технической катастрофы.