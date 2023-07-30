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Российские туристы внутри страны в основном отдыхают в Анапе и Сочи, выбирают Дагестан для проведения летних отпусков. Однако этим курортам есть отличная альтернатива, пишет автор Дзен-канала «Путешествия по России».

Он уточнил, что речь идет о Самаре, где так же, как и на море, есть множество разнообразных развлечений и золотые пески.

На городском пляже, протяженность которого составляет четыре километра, можно отлично провести время у воды. Тут постоянно устраиваются развлекательные мероприятия, поэтому довольны будут и дети, и взрослые.

Кроме того, можно погулять по просторной набережной, которая выводит прямо к пляжу. Местные компании регулярно организуют экскурсии по достопримечательностям Самары, а также поездки к Жигулевскому морю и путешествия по близлежащим городам.

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