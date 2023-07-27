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Тариел Гажиенко, известный владелец международной сети туристических агентств GiTravel, поделился ценными советами, помогающими сэкономить на отдыхе за границей. Об этом пишут «Известия».

Эксперт подчеркивает, что наиболее экономичным вариантом является выбор направления, где сейчас «не сезон», и в этом контексте ОАЭ и Таиланд являются прекрасными вариантами.

«В некоторых странах цены на отели и услуги значительно снижаются вне сезона. Например, в Таиланде, где в сезон дождей отдых может быть в полтора-два раза выгоднее. А в ОАЭ летом температура может достигать +50 градусов», – указал Гажиенко.

Кроме того, Тариел Гажиенко советует сэкономить на отдыхе, уменьшив свои ожидания, например, относительно выбора отеля, продолжительности отдыха и места курорта. Однако он предупреждает, что если отдых включает комфортные условия, то, вероятно, придется подготовиться к повышенным ценам в связи с нынешними реалиями. 

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