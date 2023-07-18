Новак Джокович, представляющий Сербию, получил штраф в размере восьми тысяч долларов за неспортивное поведение в финале Уимблдона-2023, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в пятом сете, когда Джокович после проигранного гейма на своей подаче разозлился и ударил ракеткой по стойке сетки, оставив на ней вмятину и почти поломав ракетку пополам.

Напомним, что сербский теннисист, победивший на последних четырех турнирах, уступил 20-летнему испанцу Карлосу Алькатрасу в пяти сетах. Итоговый счет составил 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Эта победа на Уимблдоне стала первой в карьере для испанского теннисиста, который удерживает статус первой ракетки мира, в то время как Джокович занимает вторую позицию.