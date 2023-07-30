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Как передает News.ru, обозреватель издания Telegraph Роберт Кларк заявил в своем материале, что ВСУ следует ускориться, если они намереваются добиться значимых результатов до начала сезонной распутицы. Он также подчеркнул, что Западный мир уже устал от украинского конфликта, поэтому эта «усталость может взять верх».

По словам Кларка, вскоре наступательные штурмы и всевозможные маневры будут затруднены в результате наступления распутицы. Именно из-за проливных дождей и паводков земля на востоке Украины превратится в топкое болото.

Кларк считает, что Украине следует приступить уже к следующему этапу контрнаступления, причем в ближайшее время. Журналист имеет в виду захват территории Запорожской области. Но для этого, по словам обозревателя, ВСУ стоит воспользоваться имеющимся у них время, чтобы добиться видимых результатов. Ведь по завершению этого срока, «политический капитал» Запада будет поглощен предстоящими президентскими выборами.

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