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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не может отслеживать активность пользователей в мессенджере Telegram. Об этом рассказали представители команды разработчиков, которые также раскрыли несколько способов защиты от слежки, передает IXBT.

Они пояснили, что технология DPI или глубокое пакетное инспектирование все же дает возможность идентифицировать пользователей, общающихся в мессенджере. Однако Telegram регулярно применяет меры для предотвращения этого.

Разработчики задействуют технологии маршрутизации, которые работают через встроенные прокси серверы, обсфукацию трафика, предоставляют возможность планировать посты.

Кроме того, в настройках конфиденциальности пользователь может отключить метки времени последнего захода в Сеть и одноранговые вызовы. Если дополнительно использовать еще и VPN, то можно обеспечить весьма надежную защиту от отслеживания с помощью технологии DPI.

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