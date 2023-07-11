Группа химиков из Базельского университета в Швейцарии разработала новый метод синтеза для создания хиральных («скрученных») гелиценов – соединений, имеющих ключевое значение для развития производства органических светодиодов, современных и эффективных источников света. Об этом сообщает сайт SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Органические светоизлучающие диоды (OLED) – технология, которая все более широко используется в экранах смартфонов, планшетов и мониторов. Эти устройства дешевле всего производить в виде тонкопленочного компонента, и пока что они не могут конкурировать с обычными светодиодами по многим важным характеристикам, таким как светоотдача и срок службы.

В поисках новых молекул, обладающих характеристиками, необходимыми для OLED, центральную роль играют гелицены – группа веществ, в которых кольца, состоящие из шести атомов углерода (бензольные кольца), соединены друг с другом в спиральную структуру. Но при синтезе этих соединений сложно контролировать направление закручивания молекул – их «хиральность». Это было ранее возможно только с некоторыми типами гелиценов и в очень ограниченной степени.

Профессор Оливье Бодуан, доктора Шу-Мин Го и Сухи Ху с химического факультета Базельского университета в Швейцарии сделали важный шаг вперед в решении этой проблемы. В последнем выпуске научного журнала Nature Chemistry они представили новую концепцию синтеза этих важных хиральных молекул.

В своем пути синтеза исследователи из Базеля используют реакцию, которая может расщепить связь углерод-водород и углерод-бром и создать связь углерод-углерод. Это называется активацией CH, и за последние несколько лет она превратилась в ценный инструмент в синтезе. Этот метод позволяет химикам создавать гелицены с желаемой хиральностью, а также может подходить и для более длинных цепей бензольных колец.

Исследователи смогли продемонстрировать, что их новые синтезированные продукты эффективно поглощают и излучают свет с круговой поляризацией – что важно для разработки новых материалов, основанных на «скрученных» молекулах, таких как OLED. На следующем этапе Оливье Бодуан и его научная группа намерены синтезировать более сложные гелицены с улучшенными характеристиками.