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Профессия координатор интимных сцен является обыденностью для киноиндустрии и телевидения, однако все чаще к их услугам обращаются разработчики компьютерных игр. Студия Larian наняла таких координаторов во время работы над игрой Baldurs Gate 3.

Координаторы отвечают за планирование сцен, в которых присутствует имитация интимного физического контакта или полноценный секс. Это необходимо для максимально естественного поведения актеров во время съемок подобных сцен. Также координаторы должны убедиться, что актеры и не испытывают дискомфорт.

По словам актрисы Деворы Уйалд, которая исполнила роль Лаэзель в третьей части культовой ролевой игры, ей понравилось отношение разработчиков к актерам, поскольку они также наняли координаторов интимных сцен. Ранее подобная практика использовалась только при создании фильмов. Однако студия Larian одной из первых переняла подобную практику у киношников.

Напомним, что выход третьей части игры Baldurs Gate для персональных компьютеров запланирован на 3 августа, а владельцы консолей PS5 смогут насладиться игрой только 6 сентября.

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