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В Хмельницкой области верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) успешно защитили свой храм от попыток отобрать его сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об это проинформировал Союз православных журналистов (СПЖ).

По информации, опубликованной в Telegram-канале СПЖ, сторонники ПЦУ попытались забрать храм в селе Баговица Хмельницкой области 12 июля. Однако верующие УПЦ, которые сами построили этот храм на свои собственные средства, успешно защитили свое право на молитву в своей церкви.

Согласно информации от Союза православных журналистов, данный храм был сожжен год назад, но верующие УПЦ смогли восстановить его за считанные месяцы собственными силами и средствами.

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