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Между Берлином и Варшавой разгорается скандал в связи с обслуживанием танков Leopard, переданных Украине и доставленных в Польшу для ремонта. Несмотря на то, что контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall еще не заключен, уже несколько танков находятся на польской территории.

Достижение соглашения между сторонами до сих пор не удалось, и немецкая сторона сомневается в возможности достижения договоренности с Польшей.

Одной из основных причин конфликта, по мнению издания Der Spiegel, заключается в различии в стоимости работ. Польская компания PGZ требует оплаты в размере 100 тысяч евро за «первичную диагностику» танков, тогда как в Германии за аналогичные работы обычно платят 12 тысяч евро. Кроме того, PGZ не желает нести ответственность за гарантию после ремонта.

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