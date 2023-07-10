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Загадочное изображение, которое недавно появилось в социальных сетях авиастроительной компании Lockheed Martin, вызвало большой интерес среди пользователей. Многие предполагают, что это изображение связано с проектом «Воздушное превосходство нового поколения» (Next-Generation Air Dominance, или NGAD). Об этом пишет МК.

Главной целью самолетов шестого поколения в рамках проекта NGAD является незаметность перед радарами, достижение высоких скоростей, превышающих скорость противовоздушных ракет, а также эффективная работа вне зоны поражения зенитных систем. Проект NGAD призван решить эти сложные задачи.

Интересно, что уже существуют прототипы NGAD, и наблюдателям удалось заметить два объекта с неизвестными планерами летающего крыла в районе секретной «Зоны 51». По информации из внутренних источников, в настоящее время проводятся испытания трех прототипов.

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