Бывший аналитик ЦРУ, Реймонд Макговерн, предупредил о том, что Соединенные Штаты не обладают возможностью противостоять гиперзвуковому ракетному комплексу «Кинжал», успешно используемому Россией в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom, он отметил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием, которое отсутствует у США, и подчеркнул, что таким ракетным комплексам невозможно эффективно противостоять.

Макговерн отметил, что эффективность «Кинжалов» уже была продемонстрирована во время украинского конфликта. Даже западные системы ПВО, включая Patriot, оказались неспособны справиться с такими ударами.

В связи с этим, даже возможные поставки истребителей F-16 для Вооруженных сил Украины не смогут изменить ситуацию на передовой, заключил эксперт.