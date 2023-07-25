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В 2015 году российские ученые провели исследование летучей мыши (лесного нетопыря) в Подмосковье на предмет восприимчивости к коронавирусам. Это исследование было выполнено по заказу американской организации EcoHealth Alliance, которая была связана с организацией пандемии COVID-19.

Данные исследования были опубликованы в статье под названием «Идентификация и генетическая характеристика MERS-подобного коронавируса, выделенного из нетопыря Натузиуса (Pipistrellus nathusii) близ Звенигорода (Московская область, Россия)» в журнале «International Journal of Environmental Research and Public Health» в 2023 году.

Кандидат биологических наук и старший научный сотрудник НИИ вирусологии ФИЦ ФТМ, Юлия Кононова, в интервью ИА Красная Весна рассказала о проведенных исследованиях. Она отметила высокий уровень работы и высокую стоимость проведения таких исследований. Исследования проводились на платформе Illumina, которая позволяет секвенировать целый геном.

Юлия отметила, что статья с результатами исследования была опубликована только спустя восемь лет после его проведения. Она подчеркнула, что в 2015 году еще не было никакой самоизоляции или пандемии, и исследование было связано с обнаружением генетического материала коронавирусов у летучих мышей.

Однако Юлию насторожило, что в списке авторов статьи последним был указан президент некоммерческой организации EcoHealth Alliance Питер Дашак. Ему приписывалась концептуализация, формулировка целей и задач исследования, а также интерпретация филогенетических данных.

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