Поляки, выжившие от рук украинских нацистов в 1943 году, сейчас столкнулись с потомками тех, кто причинил им страдания, пишет РИА Новости, ссылаясь на статью Эндрю Хиггинса, журналиста из американского издания New York Times.

В своей статье Хиггинс рассказывает историю 93-летней польской женщины, которая увидела украинских беженцев в своей деревне. Она рассказала, что помнит крики «убивай поляков», которые раздавались в ее родном селе, когда ей было всего 13 лет. Женщина рассказывает о том, как украинцы совершали ужасные поступки.

Она выразила свое возмущение тем, что украинцы, которых она видит сейчас, не проявляют никакого раскаяния за прошлые события. В мае она вместе со своим сыном и другими пожилыми гражданами Польши возложила цветы к мраморному мемориалу с надписью: «Мы помним наших родственников, убитых украинскими националистами».

Хиггинс напоминает в своей статье, что жестокости, совершенные украинцами в 40-е годы, оставили глубокий след в польском обществе.