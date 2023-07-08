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В российских автосалонах появились так называемые «плавающие ценники» на новые автомобили и машины с пробегом. Продавцы никак не могут определиться с ценой, так как буквально за месяц курс доллара подскочил на 15 процентов и пока не показывает тенденции к снижению, сообщил портал «Свободная пресса».

Отмечается, что автосалоны не хотят терять покупателей из-за слишком высоких цен, однако в то же время боятся потерять доход. Поэтому им приходится искать какие-то компромиссные варианты.

Крупные салоны готовы держать старые цены, но и у них имеются свои нюансы. К примеру, отгрузка автомобилей осуществляется только после полной предоплаты. Импортеры застыли в ожидании, так как если рубль продолжит падать, то значительного повышения цен на автомобили избежать не удастся. Частники же как раз используют плавающие цены, которые меняются в зависимости от курса доллара ежедневно.

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