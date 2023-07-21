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Главный советник по информационной политике в Крыму, Олег Крючков, обратился к гражданам с просьбой не публиковать видео с Крымского поста. Его заявление было опубликовано в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что при даже самой теоретической угрозе с объекта безопасности убирают всех людей и транспортные средства. Тысячи сотрудников занимаются обеспечением безопасности на объекте круглосуточно.

Советник также отметил, что украинская сторона внимательно отслеживает настроения в социальных сетях и использует опубликованные россиянами видео для своих целей, создавая хайп вокруг событий на Крымском посту.

Поэтому Крючков призвал граждан сохранять спокойствие и не делиться видео в таких ситуациях. Он попросил людей забыть про свои телефоны и не содействовать возможному использованию этих видео против Крыма.

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