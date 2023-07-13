Компания «Росгосстрах» и банк «Открытие» провели анализ и составили характеристику покупателей китайских автомобилей в России. Полученные данные позволяют сформировать общий портрет владельца таких машин, пишет «Российская газета».

Среднестатистический покупатель – мужчина в возрасте 35-40 лет, проживающий в экономически развитом регионе Европейской части страны. Отмечается, что большинство автомобилей покупается в кредит.

Если рассмотреть данные более подробно, можно выделить следующие особенности. Чаще всего страховые полисы на китайские автомобили оформляли жители Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Нижегородской областей, Республики Татарстан и Пермского края.

Большинство владельцев таких автомобилей – мужчины, женщины составляют около 36,5%. Водители в возрасте 35-40 лет чаще всего становятся владельцами импортных транспортных средств. Самыми возрастными автомобилистами оказались два 78-летних жителя Санкт-Петербурга, а самым молодым – 18-летний житель Курганской области..