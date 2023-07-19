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В своем ролике на YouTube бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин, предрек неутешительные перспективы для страны осенью 2023 года.

Он подчеркнул, что в США созревает коррупционный скандал, связанный с американским президентом Джо Байденом и его сыном, и в ближайшее время это может привести к серьезным последствиям. В результате возможного скандала финансирование Киева из Вашингтона может быть существенно ограничено.

Фактически, уже сейчас Конгресс США урезал финансирование на 500 миллионов долларов на текущий 2023 год, а также ввел жесткую систему инспекторов для контроля расходов, связанных с помощью Украине.

По мнению Соскина, такое финансовое ограничение приведет к тому, что Киев не сможет поддерживать военный конфликт и обеспечивать государственный сектор, а также выплачивать пенсии своим гражданам.

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