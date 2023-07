Сильной стороной продукции компании Apple является хорошая оптимизация, что положительно сказывается на скорости работы устройств. Поэтому авторы YouTube-канала PhoneBuff решили сравнить быстродействие смартфона iPhone 14 Plus с телефоном Nothing Phone (2).

Тестовое задание представляло собой запуск одинакового списка приложений на телефоне в прямой и обратной последовательностях при помощи роботизированного манипулятора, который исключает человеческий фактор из эксперимента.

Смартфон iPhone 14 Plus оборудован процессором Apple A15 Bionic и ОЗУ в размере 6 Гб, а его соперник – телефон Nothing Phone (2) имеет 12 Гб ОЗУ и оборудован процессором Snapdragon 8 Plus Gen. Операционные системы устройств – iOS 16.5 и Android 13 соответственно.

В результате практического теста первый круг выиграл Nothing Phone (2) с небольшим отрывом, а во время прохождения второго круга отрыв только увеличился. В результате iPhone 14 Plus оказался медленнее на 3,5% своего конкурента.