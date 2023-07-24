ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сильной стороной продукции компании Apple является хорошая оптимизация, что положительно сказывается на скорости работы устройств. Поэтому авторы YouTube-канала PhoneBuff решили сравнить быстродействие смартфона iPhone 14 Plus с телефоном Nothing Phone (2).

Тестовое задание представляло собой запуск одинакового списка приложений на телефоне в прямой и обратной последовательностях при помощи роботизированного манипулятора, который исключает человеческий фактор из эксперимента.

Смартфон iPhone 14 Plus оборудован процессором Apple A15 Bionic и ОЗУ в размере 6 Гб, а его соперник – телефон Nothing Phone (2) имеет 12 Гб ОЗУ и оборудован процессором Snapdragon 8 Plus Gen. Операционные системы устройств – iOS 16.5 и Android 13 соответственно.

В результате практического теста первый круг выиграл Nothing Phone (2) с небольшим отрывом, а во время прохождения второго круга отрыв только увеличился. В результате iPhone 14 Plus оказался медленнее на 3,5% своего конкурента.

Вам может понравиться

Экс-президент США Никсон 30 лет тому назад подготовил секретное письмо с предсказанием конфликта на Украине

Боевые действия на территории Украины были предсказаны бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Ричардом Никсоном более 30 лет тому назад. Об этом в своем материале сообщает The Wall Street Jourrnal. По

СП: Пентагон возложил ответственность за провальное начало контрнаступления ВС Украины на разведку НАТО

Руководство Пентагона признало начало украинского контрнаступления провальным. Причем ответственность за это, по мнению высшего военного руководства США, лежит на разведывательной службе Североатлантического альянса. Об этом в своем материале с аналитикой

Ярославские биологи обнаружили в реке Руша средиземноморских кровососов

В ходе экспедиции по Наумовскому заказнику, расположенному на северо-востоке Ярославской области в Любимском районе, биологи музея-заповедника обнаружили в реке Руша средиземноморскую черепашью пиявку. Ученые опубликовали фотографию, обнаруженной на коряге возле