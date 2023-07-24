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Apple планирует предложить своим клиентам новую возможность — сотрудники магазинов Apple Store смогут осуществлять продажи с доставкой на дом, что позволит покупателям избежать необходимости посещать магазин лично.

Источник Bloomberg, Марк Гурман, подтвердил, что программа онлайн-заказов EasyPay станет доступна в магазинах Apple в августе. Ранее сотрудники Apple Store могли только рекомендовать покупателям совершать покупки через интернет или помогать оформить заказ на веб-сайте.

Благодаря увеличению числа доставок на дом, будущим магазинам Apple удастся выделить меньше места для хранения товаров. Это также обеспечит удобство покупателям, особенно при покупке крупных устройств, например, iMac, которые теперь можно будет легко доставить прямо домой.

Новая стратегия также будет полезна в рамках развертывания Vision Pro. С учетом множества комбинаций аксессуаров для Vision Pro, таких как оголовье и световые уплотнители, которые должны соответствовать размеру головы каждого пользователя, маловероятно, что магазины Apple смогут иметь все доступные варианты в наличии.

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