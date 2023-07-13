Ударный беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины атаковал территорию завода в городе Стародуб, расположенном в Брянской области. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

Сообщается, что в результате атаки ударный дрон повредил здание одного из цехов завода «Консервсушпрод», находящийся в 35 километрах от границы с Украиной в городе Стародуб. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат украинских боевиков сбросил на территорию завода взрывчатку.

Завод «Консервсушпрод» выпускает консервы, молочную продукцию, а также производит сухпайки для гособоронзаказа. Напомним, что украинские боевики примерно раз в неделю пытаются атаковать крупный оборонный завод, расположенный на территории поселка Суземка Брянской области.

По этой причине с октября 2022 года на территории восьми регионов Российской Федерации был введен средний уровень реагирования, в соответствии с которым обеспечиваются повышенный уровень безопасности на энергетических объектах и усиление общественного порядка.