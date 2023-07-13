ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ударный беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины атаковал территорию завода в городе Стародуб, расположенном в Брянской области. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

Сообщается, что в результате атаки ударный дрон повредил здание одного из цехов завода «Консервсушпрод», находящийся в 35 километрах от границы с Украиной в городе Стародуб. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат украинских боевиков сбросил на территорию завода взрывчатку.

Завод «Консервсушпрод» выпускает консервы, молочную продукцию, а также производит сухпайки для гособоронзаказа. Напомним, что украинские боевики примерно раз в неделю пытаются атаковать крупный оборонный завод, расположенный на территории поселка Суземка Брянской области.

По этой причине с октября 2022 года на территории восьми регионов Российской Федерации был введен средний уровень реагирования, в соответствии с которым обеспечиваются повышенный уровень безопасности на энергетических объектах и усиление общественного порядка.

Вам может понравиться

ЦБ: мятеж «Вагнера» не сильно повлиял на курс рубля

События в конце июня, связанные с мятежом, организованным ЧВК «Вагнер», не сильно отразились на состояние курса рубля. Об этом заявили представители ЦБ. Ослабление рубля вызвал не данный мятеж, а сокращение

После массового отравления в детских садиках Роспотребнадзор остановил работу молокозавода в Оренбуржье

Сотрудники Роспотребнадзора приостановили работу Новотроицкого молокозавода по причине массового отравления воспитанников детских садов в Орске. Молочная продукция данного предприятия стала причиной массового отравления детей. По информации регионального управления Роспотребнадзора, на

После поездки Зеленского в Турцию российско-турецкий саммит находится под угрозой

Аналитик Георгий Бовт обсудил возможные реакции России на возвращение президентом Турции, Реджепом Эрдоганом, командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ, признан экстремистским и террористическим). Он отметил, что такое действие со стороны