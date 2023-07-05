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Фермер из Раздольненского района Крыма обнаружил возле собственного хозяйства воронку с обломками беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает автор Телеграм-канала Shot в своем посте.

По словам автора канала, российский фермер обнаружил воронку диаметром примерно 70 сантиметров, в которой находились обломки дрона. Фермер наткнулся на данную находку во время вечернего обхода своей территории 4 июля. После обнаружения обломков дрона россиянин сразу же вызвал экстренные службы, специалисты которых определили, что возле хозяйства фермера рухнул беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

По информации правоохранительных органов, в результате падения дрона никто не пострадал, также не было зафиксировано разрушений гражданской инфраструктуры. А настоящий момент сотрудники полиции выясняют, кто и с какой целью запустил беспилотный летательный аппарат, а также кому он принадлежит.

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