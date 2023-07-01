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Украинские боевики попытались атаковать приграничный поселок Черноземный Городок, расположенный в Брянской области, при помощи двух боеприпасов ВОГ-17. Об этом сообщает автор Телеграм-канала Shot.

Попытка атаки брянского поселка со стороны боевиков вооруженных сил Украины была предпринята около 8 часов утра 1-го июля. К счастью, никто из местного населения не пострадал, также удалось избежать разрушений инфраструктуры и домов граждан.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, вооруженные силы Украины также обстреляли из миномета село Новые Юрковичи. Глава приграничного региона отметил, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков было повреждено два жилых дома. Жертв среди мирного населения нет, резюмировал губернатор.

Напомним, что с октября прошлого года на территории восьми регионов России, в том числе и Брянской области, был установлен средний уровень реагирования, который предполагает усиление безопасности на энергетических объектах и усиление охраны общественного порядка.

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