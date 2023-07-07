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По сообщению РИА Новости, Сейм Польши планирует рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия Мариушу Блащаку, министру обороны страны. Это предложение внесли оппозиционные партии «Гражданская коалиция» и «Левые», которые указывают на недостаточную ответственность Блащака и его действия, особенно в условиях военного конфликта, который продолжается непосредственно у польской границы.

Глава парламентской фракции «Гражданской коалиции» Борис Будка заявил, что в трудные времена министром не может быть человек, который не признает своих ошибок и не демонстрирует решительности.

Ранее Мариуш Блащак заявил, что британская система противовоздушной обороны Sky Sabre, развернутая на территории Польши, прикрывает поставки вооружения на Украину. В 2022 году Великобритания также развернула свою систему ПВО Sky Sabre в Польше.

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