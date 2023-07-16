Как отмечает в своем материале РИА Новости, после введения санкций в отношении Российской Федерации и блокировки ее резервов, хранящихся в западных банках, большинство стран в мире, а именно 68%, приняло решение хранить золото в национальных хранилищах.

Эксперты инвестиционной компании Invesco из США провели исследование, согласно которому главы центробанков в большинстве стран мира отказались от идеи хранить драгоценные металлы зарубежом. При этом растет тенденция инвестирования свободных резервов в рынки развивающихся стран на фоне растущих геополитических рисков и нестабильности доллара.

Из-за медленного восстановления экономики Китая на первое место по привлекательности инвестирования в инфраструктурные проекты постепенно выходит Индия. Также перспективные рынки для инвестирования государственных средств – это Бразилия, Индонезия и Мексика.

По словам инвестиционного эксперта Голованова, в мире прослеживается тенденция к деглобализации, однако переход к новому мироустройству происходит медленно. Поэтому, по мнению эксперта, в современном мире растет глобальная роль БРИКС. В объединение хочет вступить огромное количество стран, чтобы нарастить национальное производство и получить огромные рынки сбыта.

При этом основатели БРИКС обладают внушительным политическим и военным потенциалом, что поможет вновь присоединившимся странам успешно противостоять давлению со стороны Запада, резюмировал эксперт.