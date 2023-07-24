Попытки военнослужащих украинской армии создать плацдарм в районе дач у Антоновского моста являются полностью бесперспективными. Об этом в своем Телеграм-канале написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, в июле командование вооруженных сил Украины понесло самые большие потери личного состава на Херсонском направлении во время попыток форсировать реку Днепр в окрестностях Антоновского моста и Кинбурнской косы.

Сальдо подчеркнул, что с военной точки зрения район дач возле Антоновского моста является полностью бесперспективным местом для создания плацдарма, поскольку он является «крошечным простреливаемым пятачком».

Командование Вооруженных сил Российской Федерации приняло осознанное решение устроить в данном районе «маленький Бахмут» для украинских боевиков, перемалывая в «кровавой мясорубке» постоянно прибывающий десант ВС Украины. Таким образом, российская армия, сохраняя жизни своих солдат, перемалывает украинские резервы огнем артиллерии.