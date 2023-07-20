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Телеведущая и «первая сваха России» Роза Сябитова станет соведущей блогера Романа Каграманова в реалити-шоу «Сердце Клавы». Данный проект выпустит телеканал «Пятница!». Он появится на телеэкранах уже в конце августа текущего года.

По словам телесвахи, она обязательно найдет жениха для Клавы Коки. Отметим, что за руку певицы будут бороться участники , прибывшие из всех уголков России. «Хотелось бы в идеале закончить наш проект помолвкой, и это возможно». А ее соведущий Каграманов будет всячески помогать в этом.

Российская певица Клава Кока станет главной героиней предстоящего телешоу «Сердце Клавы». По словам исполнительницы, она очень надеется по-настоящему влюбиться. « Я серьезно отношусь к поиску своего партнера, поэтому считаю, что мои следующие отношения должны привести меня к замужеству и семье», – заявила певица.

Шоу «Сердце Клавы» станет продолжением проекта, в котором принимала участие Анастасия Ивлеева. И Роман Каграманов помогал Насте искать вторую половинку. Однако с победителем шоу у Анастасии в итоге не сложились отношения.

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