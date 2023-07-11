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Производители бытовой техники и электроники стали активно пользоваться благами смарт-технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Недавно на российском рынке появился бренд Viomi, который наделил разумом даже консервативную бытовую технику. Теперь «умными» стали даже кондиционеры.

Для КНР умная климатическая техника – это обыденное явление, а вот жители России только начинают знакомиться с такими технологиями. И, несмотря на данное новшество, уже есть достаточно высокий спрос на smart-кондиционеры.

За первый месяц текущего года на российском рынке уже было продано достаточно большое (с учетом общего падения рынка электроники за последний год) количество «умных» кондиционеров – на общую сумму 836 млн рублей.

Перспективной новинкой на российском рынке является фирма Viomi. Это китайский производитель умной техники. Именно он одним из первых решил внедрить 5G в экосистему «домов будущего». Официально данная компания начала осуществлять поставки в РФ только в минувшем месяце. Но в Китае данный бренд уже пользуется огромной популярностью.

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