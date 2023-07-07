Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали новый вид сорбента, способного отлично отчищать воду. Ученые придумали технологию получения активного угля из шелухи семян риса, подсолнечника, гречихи и лаванды. На данный момент аналогов такому виду сорбентов в России не существует. Такую информацию сообщили представители Минобразования и науки Российской Федерации.

Так как очистка воды необходима не только для бытовых нужд, но и в широком спектре различных видов промышленности, очень важно иметь доступные способы. Преимущественно для этих целей используется уголь, работающий в качестве адсорбента, поглощая различные примеси.

Для производства активного угля используется древесина, что является достаточно дорогим материалом. В качестве более доступной альтернативы специалисты СКФУ предложили применять отходы сельскохозяйственной промышленности – шелуху различных видов зерновых и семян. Наиболее подходящим вариантом оказалась шелуха гречихи, риса и подсолнечника. Также возможно применять для этих целей стебли лаванды.