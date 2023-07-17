Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Омского государственного технического университета (ОмГТУ), российские ученые разработали и воплотили на практике уникальный метод диагностирования технического состояния промышленного оборудования в процессе его эксплуатации путем анализа виброакустического сигнала.

Сотрудники ОмГТУ уверены, что одной из важнейших исследовательских областей в технических науках на сегодняшний день является разработка новых методов диагностики работающего оборудования, особенно на опасных и непрерывных производствах. Разработанный российскими учеными метод позволяет фиксировать малейшие изменения параметров работы оборудования, что дает возможность предотвращать серьезные механические повреждения.

По словам профессора кафедры радиотехнических устройств и систем диагностики ОмГТУ Александра Науменко, при образовании трещин в стенках оборудования начинает высвобождаться энергия, которая может быть «услышана» специальным оборудованием. Российский ученый объяснил, что механическая энергия превращается в акустические волны. Другими словами, разработанная российскими учеными методика, позволяет услышать «треск», разрушающегося оборудования до момента непосредственной поломки.