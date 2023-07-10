Повышать утилизационный сбор для импортных автомобилей – мера преждевременная. Отечественный авторынок ещё не до конца восстановился. Об этом в письме в правительство РФ сообщила ассоциация “Российские автомобильные дилеры” (объединяет 1,3 тысячи дилерских центров). Она просит власти отложить повышение утильсбора – пишут “Известия”.

Эксперты организации полагают, что повышение сбора сейчас приведёт к негативным последствиям: китайских машин в Россию будет поставляться меньше, в результате чего на ещё не восстановившемся до конца авторынке вновь возникнет дефицит, который потянет за собой увеличение розничных цен. “Российские автодилеры” полагают, что индексировать ставки утильсбора нужно для защиты российских автопроизводителей, но сделать это необходимо не раньше, чем продажи автомобилей достигнут показателей 2021 года. Тогда продавался примерно 1,7 миллион автомобилей. Сейчас рынок легковых и грузовых машины восстановился лишь наполовину.

Ставку утильсбора правительство России планирует увеличить с 1 августа. На легковые автомобили она повысится в 1,7 – 3,7 раза (в зависимости от объёма двигателя).